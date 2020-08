Zangeres Sara Bareilles heeft de hoofdrol gekregen in een nieuwe comedyserie van Tina Fey: Girls5eva.

De serie draait om een meidengroep die in de jaren negentig kort succesvol is, maar waarvan de carrière daarna in het slop raakte. Als een rapper tientallen jaren later besluit om de muziek nieuw leven in te blazen, krijgt de groep opnieuw aandacht en proberen ze voor een tweede keer beroemd te worden.

Variety meldt dat Bareilles (40) de rol van Girls5eva-lid Dawn speelt. Zij is, nadat het succes in de jaren negentig stopte, in een klein Italiaans restaurant in New York gaan werken.

Bareilles kreeg wereldwijde aandacht toen ze in 2007 de hit Love Song uitbracht. Daarna won ze nog een Grammy Award en werd ze genomineerd voor meerdere Emmy Awards.

Girls5eva wordt geproduceerd door Fey (Unbreakable Kimmy Schmidt) en Robert Carlock (30 Rock). Meredith Scardino (Unbreakable Kimmy Schmidt) schrijft het verhaal van de comedy.

Andere hoofdrolspelers zijn nog niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wanneer de serie verschijnt.