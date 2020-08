Zac Efron zal de zien zijn in de remake van de uit 1987 stammende film Three Men and a Baby, meldt The Hollywood Reporter maandag. Wie de andere hoofdrollen gaan vervullen is nog niet bekend.

In de film uit 1987 werden de hoofdrollen vertolkt door Tom Selleck, Steve Guttenburg en Ted Danson. Het verhaal gaat over drie succesvolle en gelukkig ongehuwde mannen, van wie de levens op hun kop komen te staan wanneer een jonge vrouw een baby achterlaat voor hun huis.

Terugkeer naar Disney

De film, die te zien zal zijn op streamingplatform Disney +, markeert de terugkeer van Efron naar Disney, nadat hij meer dan tien jaar geleden voor het eerst in de High School Musical-films speelde.

Efron heeft die tijd doorgebracht door in een breed scala aan films te spelen. Vorig jaar verdiende hij lovende kritieken voor zijn hoofdrol in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, waarin hij seriemoordenaar Ted Bundy speelde. Hij is sinds kort te zien in Down to Earth, een documentaireserie, waarvan hij ook uitvoerend producent was. De show toont Efron die de wereld rondreist en duurzaamheid verkent.