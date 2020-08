Patrick Ster, de beste vriend van SpongeBob SquarePants uit de gelijknamige animatieserie krijgt een eigen televisieserie, The Patrick Star Show. Dat meldt Deadline maandag.

Net als in SpongeBob SquarePants wordt de stem van Ster ingesproken door Bill Fagerbakke. Volgens Deadline heeft de acteur al afleveringen opgenomen.



In The Patrick Star Show zou de zeester zijn eigen talkshow krijgen, die draait om hem en zijn familie. In de spin-off zullen vooral nieuwe personages te zien zijn, maar er zullen ook zo nu en dan oude bekenden uit SpongeBob SquarePants op bezoek komen.

Begin 2019 kondigde Nickelodeon-directeur Brian Robbins aan dat het netwerk spin-offprojecten zou ontwikkelen met SpongeBob SquarePants-personages. Sinds SpongeBob SquarePants 21 jaar geleden zijn opwachting op tv maakte, is de serie uitgegroeid tot een van de populairste kinderanimatieseries wereldwijd. Het wordt in meer dan 208 landen en gebieden bekeken en is vertaald in meer dan 55 talen. Gemiddeld trekt de serie meer dan 100 miljoen kijkers per kwartaal.