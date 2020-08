Freek Vonk gaat als stemacteur in de animatiefilm Bigfoot Family spelen, zo maakt filmdistributeur Independent Films maandag bekend.

In de animatiefilm vertolkt Vink de rol van Conor Mandrake, de dubieuze baas van een oliemaatschappij waar de familie van Bigfoot de strijd mee aangaat.

Het is voor de 37-jarige Vonk zijn derde optreden als stemacteur in een animatiefilm. Eerder maakte hij al zijn opwachting in Tarzan (2013) en Corgi (2019).

In de animatiefilm spreekt Buddy Vedder de stem in van hoofdpersoon Adam. Ook Kim-Lian van der Meij en Dennis Weening keren terug in de stemmencast. Van Der Meij is te horen als de moeder van Adam, terwijl Weening de stem van de eigenwijze wasbeer Trapper inspreekt.

Bigfoot Family is vanaf 7 oktober in de bioscoop te zien.