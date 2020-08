De tv-quiz is én blijft populair. Zelfs in het Netflix-tijdperk blijft het klassieke genre onverminderd geliefd. Hoogste tijd dus om de leukste tv-quizzen ooit voor je op een rijtje te zetten.

Wie van de Drie

In Wie van de Drie namen er drie mensen plaats op een podium. Zij stelden zich voor onder dezelfde naam met hetzelfde beroep. Toch was er maar een de echte 'Jan de Vries', koekjesbakker van beroep. De kandidaten werden daarom ondervraagd door een vast panel van bekende Nederlanders, dat moest raden wie van de kandidaten de waarheid sprak.

Weet Ik Veel

In deze quiz wordt de algemene kennis van Nederland getest. Tijdens de uitzending is de studio gevuld met studenten en drie bekende Nederlanders, die kennisvragen voorgeschoteld krijgen.

Blokken

Blokken is een oude Vlaamse quiz. Het tv-programma viert dit jaar namelijk zijn 26e verjaardag. Aangezien de tv-quiz uitgezonden wordt op Eén kun je er ook gewoon in Nederland van genieten. De naam van het tv-programma is trouwens een verwijzing naar het spelletje met blokken (oftewel: Tetris) dat kandidaten mogen spelen als ze een vraag goed beantwoorden.

Tien voor Taal

Zoals de naam al doet vermoeden, was Tien voor Taal een taalquiz. We zagen jarenlang hoe twee teams van drie personen de strijd met elkaar aangingen. In de eerste jaren werd die strijd uitgevochten tussen deelnemers uit Vlaanderen en Nederland.

Per Seconde Wijzer

In de kennisquiz Per Seconde Wijzer gaan twee spelers - onafhankelijk van elkaar - de strijd aan met de klok. De spelers moeten binnen tweehonderd seconden vier vragen beantwoorden over één van de zelf gekozen categorieën. Het programma is een van de langstlopende quizzen van de Nederlandse televisie.

Met het Mes op Tafel

Ook Met het Mes op Tafel gaat alweer een behoorlijke tijd mee. Tegenwoordig wordt de tv-quiz gepresenteerd door Herman van der Zandt . Uniek is het format, waarin kandidaten in een casino-achtige setting pokeren met de antwoorden op vragen.

2 voor 12

2 voor 12 (voorheen nog geschreven als Twee voor Twaalf) mag zich na jaren trouwe dienst inmiddels toch ook wel een iconische televisiequiz noemen. Zoals de naam al doet vermoeden, moeten de deelnemers in 2 voor 12 in teams van twee spelers twaalf vragen beantwoorden. Uit de twaalf beginletters van de antwoorden moeten zij vervolgens een woord maken.

Eén tegen 100

We zijn alweer toe aan het twintigste seizoen van Eén Tegen 100. De comeback van de populaire quiz ziet er namelijk net iets anders uit dan de fans gewend zijn! Om de 1,5 meter afstand tussen de kandidaten te garanderen, heet het programma sinds een paar maanden Eén tegen 50.

De Kwis

De Kwis was een humoristische quiz die door Paul de Leeuw gepresenteerd werd. Naast De Leeuw zagen we Niels van der Laan, Jeroen Woe, Joep van Deudekom en Rob Urgert als vaste quizmasters. Zij onderwierpen hun gasten aan opdrachten, satirische weekoverzichten en muzikale parodieën.

De Zwakste Schakel

Hoewel De zwakste schakel op dit moment geen kijkcijferrecords weet te breken, is het toch een van de favoriete tv-quizzen ooit. Eerder werd het programma gepresenteerd door Chazia Mourali, die opgevolgd werd door Bridget Maasland.

De slimste mens

Vorige maand ging het zestiende seizoen van De slimste mens van start.De presentatie is opnieuw in handen van Philip Freriks en natuurlijk neemt Maarten van Rossem plaats als jurylid.

BankGiro Miljonairs

BankGiro Miljonairs (eerder nog Lotto Weekend Miljonairs genoemd) is gebaseerd op de Engelse quiz Who Wants to Be a Millionaire?, dat wereldwijd in tientallen landen is overgenomen. In Nederland werd de quiz jarenlang door Robert ten Brink gepresenteerd!

Waku Waku

In het tv-programma moesten vier kandidaten vragen over dieren en de natuur beantwoorden. Voor iedere goed beantwoorde vraag kreeg een deelnemer een aapje. De winnaar mocht 1.000 gulden aan zijn favoriete goede doel schenken. De quiz is inmiddels niet meer op televisie te zien.