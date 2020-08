Paramount heeft de plannen rondom een nieuwe Star Trek-film geschreven en geregisseerd door Noah Hawley in de ijskast gezet. De filmafdeling van het bedrijf staat sinds kort onder leiding van Emma Watts en zij besloot de voorbereidingen te onderbreken om de koers van de franchise nog eens te bestuderen, meldt Deadline.

Hawley werd zo'n negen maanden geleden aangetrokken als regisseur van de nieuwe film die hij zelf schreef. Ingewijden zeggen dat Watts het project tijdelijk heeft stilgelegd om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Star Trek-franchise binnen het bedrijf. Er is geen sprake van het volledig annuleren van de film.

Paramount werkt ook aan een Star Trek-film geproduceerd door Quentin Tarantino en geschreven door Mark L. Smith. Ook waren er plannen om een film in de franchise uit te brengen waarin Chris Hemsworth aan de cast wordt toegevoegd. S.J. Clarkson was hiervoor als regisseur aangenomen, maar verliet het project om aan Game of Thrones te werken. Wanneer deze films moeten verschijnen, is momenteel onduidelijk.

Star Trek begon in 1966 als een televisieserie en in 1979 verscheen de eerste film van de reeks. De eerstvolgende film wordt de veertiende van de franchise.