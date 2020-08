Filmproducent White Lantern klaagt actrice Eva Green aan, omdat ze haar verantwoordelijk houden voor het annuleren van het filmproject A Patriot. Variety meldt op basis van documenten van de Londense rechtbank dat het bedrijf ruim 1,1 miljoen euro van Green eist en een vergoeding voor misgelopen inkomsten doordat de film er nooit is gekomen.

Green, bekend van haar rollen in onder meer Penny Dreadful en de James Bond-film Casino Royale, was aan het project verbonden als actrice en producent. Volgens White Lantern moest de productie van A Patriot worden afgebroken nadat Green besloot het project te verlaten.

De advocaat van het filmproductiebedrijf zegt dat uit het gedrag van Green af te lezen valt dat ze nooit de intentie had om haar taken in de film te volbrengen. Hij zegt dat de actrice onredelijke eisen stelde die het productieproces vertraagden en het bedrijf op hogere kosten joeg. Zo wilde ze verschillende mensen aannemen om voor de film te komen werken, inclusief haar eigen assistenten, wat ruim 275.000 euro aan extra kosten met zich mee zou brengen.

Green klaagde White Lantern eerder dit jaar zelf al aan, omdat ze zegt recht te hebben op een uitbetaling van bijna 900.000 euro. Ze zegt een zogeheten pay or play-overeenkomst te hebben getekend, waarin staat dat ze dit bedrag betaald krijgt, ook als de film uiteindelijk niet wordt afgemaakt. Het bedrijf wil haar dit niet betalen, omdat ze stellen dat Green zich zelf niet aan de overeenkomst heeft gehouden.