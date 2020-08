Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw aangeklaagd wegens verkrachting, meldt Variety.

Het anonieme vermeende slachtoffer heeft een aanklacht ingediend bij de rechtbank in New York. Ze zegt negen jaar lang door Weinstein te zijn misbruikt.

Ze ontmoette hem voor het eerst tijdens het filmfestival in Cannes, toen ze 22 jaar oud was. Hij beloofde haar te helpen met haar carrière en lokte haar naar zijn hotelkamer, waar hij haar belaagde voor ze zou zijn weggevlucht. In de jaren daarna zou ze verschillende malen door Weinstein zijn misbruikt, onder meer op het Toronto Film Festival.

In 2009 zou hij haar en haar moeder hebben ingevlogen voor het Sundance Film Festival, waar hij haar een trio met een andere vrouw voorstelde. Nadat ze weigerde en het evenement verliet, zou ze niet meer zijn uitgenodigd voor filmfestivals en werd ze genegeerd door agentschappen.

Weinstein zit momenteel in New York een straf van 23 jaar uit wegens verkrachting en aanranding. Ook in Los Angeles loopt nog een zaak tegen de 68-jarige voormalige filmproducent.

Half juli werd bekend dat zes vrouwen die zeggen seksueel misbruikt te zijn door Weinstein bezwaar hebben gemaakt tegen een miljoenenschikking, waarover het openbaar ministerie van de staat New York eerder een akkoord bereikte. Ze hebben er moeite mee dat Weinstein door de schikking geen verantwoordelijkheid zou hoeven nemen voor zijn acties en de schadevergoeding niet uit eigen zak zou hoeven betalen.