Ben Affleck is met Paramount in gesprek over het regisseren van de boekverfilming van The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, schrijft Deadline.

De 47-jarige Affleck, die eerder films als Gone Baby Gone en Argo regisseerde, gaat daarnaast het script schrijven.

Sam Wasson neemt in het non-fictieboek The Big Goodbye een kijkje achter de schermen bij de film Chinatown uit 1974, met onder anderen Jack Nicholson en Faye Dunaway. De film, geregisseerd door Roman Polanski, werd genomineerd voor elf Oscars en won er eentje.

Chinatown gaat over Los Angeles in de tijd van de Grote Depressie. Een detective (Nicholson) wordt ingehuurd om een wateringenieur te volgen. Nadat hij de man heeft gefotografeerd, verdrinkt deze.