Jared Leto neemt de rol van Andy Warhol op zich voor een nieuwe film, zo maakte de acteur vrijdag bekend via Instagram.

Bij een serie foto's van de wereldberoemde kunstenaar schrijft Leto dat Warhol en zijn talent gemist worden, en dat hij dankbaar en blij is dat hij de kans krijgt om hem te portretteren. Het gerucht dat Leto de hoofdrol zou spelen in een biografische film over Warhol, deed al sinds 2016 de ronde.

Leto feliciteert Warhol ook met zijn verjaardag. De kunstenaar overleed in 1987 aan een hartstilstand na een routineoperatie aan zijn galblaas en zou donderdag 92 geworden zijn. Met zijn felgekleurde zeefdrukken van blikken tomatensoep en beroemdheden als Marilyn Monroe werd hij in de jaren zestig een van de boegbeelden van de popartbeweging.

In 2014 won Leto een Oscar voor zijn rol in Dallas Buyers Club. Naast acteur is hij zanger van de band Thirty Seconds to Mars.

(Screenshot: Instagram/jaredleto)