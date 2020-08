Filmmakers belichten de laatste dagen van Robin Williams in de documentaire Robin's Wish, schrijft Rolling Stone.

In de film wordt ook ingegaan op Lewy body dementie (LBD), de aandoening waar Williams zonder dat hij het zelf wist mee kampte. Mensen met LBD kunnen ziekteverschijnselen hebben die lijken op die van alzheimer en de ziekte van Parkinson, maar gaan meestal sneller achteruit.

"Dit ongelooflijke verhaal werpt een nieuw licht op de tragedie, de schoonheid en de kracht achter de geest van een van de grootste entertainers aller tijden", aldus de filmmakers. Williams maakte in 2014 een einde aan zijn leven.

"In het laatste jaar van zijn leven had Robin te maken met angsten, paranoia, slapeloosheid en zat hij in een achtbaan van hoop en moedeloosheid", aldus zijn weduwe Susan Schneider. "Met behulp van het medische team probeerden we alle symptomen aan te pakken, maar dat had weinig nut. Pas na de autopsie werd de bron van zijn lijden duidelijk. Zijn geval van LBD was een van de ergste die de medici ooit hadden gezien."

Robin's Wish is vanaf 1 september te zien via video on demand.