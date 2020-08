Selena Gomez keert voor het eerst in acht jaar terug in een televisieserie. De actrice en zangeres krijgt een hoofdrol in Only Murders in the Building, een comedy van Hulu, bevestigt de Amerikaanse streamingdienst vrijdag bij Deadline.

Gomez krijgt een van de drie hoofdrollen in de serie. De overige twee hoofdrollen zijn voor Steve Martin en Martin Short.

De 28-jarige Gomez acteerde in 2012 voor het laatst in een televisieserie, als hoofdrolspeler in Wizards of Waverly Place van Disney. Ze was sindsdien nog wel actief in de muziek- en filmindustrie. Zo speelde ze onder meer in de films Spring Breakers, A Rainy Day in New York en The Big Short.

Only Murders in the Building gaat over drie vreemden die zich bezighouden met de misdaad. Plotseling raken ze zelf betrokken bij een zaak. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie verschijnt.