De opnames van de reüniespecial van de comedy Friends zijn opnieuw uitgesteld. Door de onzekerheden rondom het coronavirus hebben de zes hoofdrolspelers elkaar nog niet kunnen treffen. Dat melden The Hollywood Reporter en Variety vrijdag.

De eenmalige special zou deze maand worden opgenomen in een studio van Warner Bros in Burbank. Wanneer de opnames kunnen starten, is niet duidelijk. Streamingdienst HBO Max zei in juni al tegen The Hollywood Reporter dat ze niet kan voorspellen hoe het virus zich ontwikkelt in de omgeving van Hollywood.

Eerder was al duidelijk dat de Friends-reünie komt in de vorm van een special zonder script bij HBO Max. Aanvankelijk zou de special in mei al te zien voor abonnees.

Alle zes de hoofdrolspelers keren 25 jaar na de eerste aflevering van Friends terug voor de reünie. Volgens berichten van Amerikaanse media krijgen Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) tussen de 3 en 4 miljoen dollar (ongeveer 3,5 miljoen euro) voor hun eenmalige terugkeer.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland.