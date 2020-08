Er is een langere film in de maak als vervolg op de animatieserie Trollhunters: Tales of Arcadia, die Guillermo del Toro sinds 2016 maakt voor Netflix.

Trollhunters: Rise of the Titans staat gepland voor 2021 en speelt zich af in dezelfde wereld die te zien is in de Netflix-serie, meldt Variety.

De serie en film spelen zich af in de fictionele plaats Arcadia, waar een groepje vrienden ontdekt dat er trollen leven onder de grond. Daar vindt een strijd plaats tussen 'goede' en 'slechte' trollen.

"Dreamworks (de animatiestudio) en Netflix staan gelukkig achter het ambitieuze idee om de drie series af te sluiten met een grotere en epische film", zegt Del Toro. "Waarin het verhaal meer ruimte krijgt, meer spektakel en meer emotie."

Del Toro verbindt zich wederom als producent aan de film. In de stemmencast zijn onder anderen Emile Hirsch, Nick Frost en Tatiana Maslany te horen.