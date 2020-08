De John Wick-filmreeks krijgt een vijfde deel, maakt CEO Jon Feltheimer van filmstudio Lionsgate vrijdag bekend. Eerder werd al bekend dat het vierde deel in 2022 uitkomt.

"We hopen dat we John Wick 4 en 5 direct na elkaar kunnen filmen", zegt Feltheimer tegen Deadline. Het plan is om de films begin volgend jaar op te nemen, zodra hoofdrolspeler Keanu Reeves beschikbaar is.

Het vierde deel van de reeks over huurmoordenaar John Wick zou eigenlijk in mei 2021 uitkomen, maar is vanwege de COVID-19-pandemie uitgesteld tot 27 mei 2022. Wanneer het vijfde deel van de filmreeks uitkomt, is nog niet bekend.

Reeves is momenteel druk met de opnames van The Matrix 4.