Zangeres Lizzo heeft een deal gesloten met Amazon Studios. Ze zal meewerken aan televisieprojecten die exclusief in première gaan op Amazon Prime Video.

De 32-jarige zangeres heeft er heel veel zin om samen te werken met "het geweldige team van Amazon", meldt Variety. "Dank aan Jen Salke en de rest van het team voor het realiseren van deze droom. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en mijn visie met de wereld te delen."

Ook Amazon is erg enthousiast over de samenwerking. "Lizzo is een van de creatiefste en vrolijkste artiesten in de branche. Het is zo leuk om deze nieuwe deal aan te kondigen", aldus Jennifer Salke, het hoofd van Amazon Studios. "Ze heeft zo'n uniek perspectief en we zijn erg benieuwd naar haar ideeën."

Lizzo won in 2020 drie Grammy Awards: een voor de beste solovertolking in het popgenre (Truth Hurts), een voor de beste r&b-uitvoering (Jerome) en de derde voor het beste album van het jaar (Cuz I Love You).