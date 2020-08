Jennifer Grey heeft een rol in de nieuwe Dirty Dancing-film. De actrice, die in de klassieker uit 1987 de hoofdrol speelde, gaat de film ook mede produceren.

Geruchten over een nieuwe Dirty Dancing-film gaan al jaren, maar werden nooit bevestigd. In 2016 sloeg Grey een aanbod voor een eventuele nieuwe film nog af en zei toen dat het "niet gepast" voelde om in een nieuwe versie te spelen. "Het zou heiligschennis zijn", aldus de actrice die eerder Baby Houseman speelde.

Hoofdrolspeler Patrick Swayze overleed in 2009. Het is nog niet bekend wat in de nieuwe film met zijn personage Johnny Castle gebeurt. In 2004 speelde hij nog een kleine rol in Dirty Dancing: Havana Nights.

Een verhaallijn voor de nieuwe film is nog niet bekendgemaakt, maar de CEO van filmstudio Lionsgate zegt dat de film een nostalgisch verhaal zal hebben die "de eerste film eert".