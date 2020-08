Actrice Zoe Saldana heeft haar excuses aangeboden voor het feit dat ze in 2016 de rol van zangeres Nina Simone speelde in de film Nina. In een interview op Instagram zegt Saldana dat ze de rol nooit had moeten aannemen.

"Ik had Nina nooit moeten spelen. Ik had alles in mijn macht moeten doen om te zorgen dat een zwarte vrouw in deze rol van uitzonderlijke perfecte zwarte vrouw zou zijn gecast", vertelt de actrice, vooral bekend van haar rollen in Guardians of the Galaxy en Avatar.

Saldana zegt dat ze sinds haar beslissing destijds is gegroeid en dat dit een pijnlijk proces was. "Ik dacht destijds dat ik toestemming had, omdat ik een zwarte vrouw ben. Maar Nina Simone heeft een leven geleefd dat zou moeten worden geëerd tot het meest specifieke detail." In tranen voegt de actrice toe dat het haar spijt en dat Simone beter had verdiend.

Saldana omschrijft Simone als een "reus" en spreekt de hoop uit dat iemand anders de taak op zich neemt om haar verhaal eervol te vertellen. Over haar eigen rol zegt ze dat ze nu beter weet en dat ze iets vergelijkbaars nooit meer zou doen.

Vanaf het moment dat bekend werd dat Saldana de rol zou spelen, kreeg ze veel kritiek. In de film werd haar huid donkerder gemaakt en droeg ze een neusprothese. De nabestaanden van Simone waren het niet eens met de keuzes in de film. Het werk van de in 2003 overleden zangeres draaide voor een groot deel om haar ervaring als zwarte vrouw in Amerika.