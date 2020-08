Omroep MAX start deze zomer met de opnames van een nieuwe dramaserie: Maud en Babs. De serie zal op NPO1 te zien zijn.

De serie is achtdelig en gaat over mantelzorger Maud die voor haar dementerende moeder Babs zorgt. Maud heeft naast de zorg voor haar moeder ook een verloskundigenpraktijk en een gezin met twee studerende kinderen draaiende te houden.

De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Loes Luca (Mi Vida), Rifka Lodeizen (Judas), Kim van Kooten (Hollands Hoop) en Peter Paul Muller (Bram Fischer). De scenario's zijn geschreven door Patty Stenger (Vintage) en de regie is in handen van Barbara Bredero (Taal is zeg maar echt mijn ding). De serie is gebaseerd op de feuilletons van Elle van Rijn getiteld Het Dagboek van Maud in de Libelle.