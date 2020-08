De Engelstalige psychologische thriller Marionette met Thekla Reuten in de hoofdrol zal op 29 september in wereldpremière gaan op het Nederlands Film Festival (NFF). De film is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.

De 44-jarige actrice speelt de hoofdrol in de thriller van de Nederlandse regisseur Elbert van Strien. De thriller is opgenomen in Schotland en zal op het Nederlands Film Festival dus voor het eerst te zien zijn.

In Marionette speelt Reuten de kinderpsychiater Marianne Winter, die na de tragische dood van haar man een nieuw leven begint in Schotland. Een van haar nieuwe patiënten, de tienjarige Manny, heeft een ongewone waan. Manny beweert dat alles wat hij bedenkt ook echt gebeurt en dat hij Mariannes toekomst kan beïnvloeden.

De film is gebaseerd op de korte film Marionettenwereld, die met een Gouden Kalf bekroond is en voor een Oscar is genomineerd.