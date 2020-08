Nia DaCosta gaat het vervolg op Captain Marvel regisseren. De dertigjarige regisseur van onder meer Candyman vervangt Anna Boden en Ryan Fleck, die het eerste deel voor hun rekening namen.

Volgens Deadline speelt Brie Larson (30) opnieuw de hoofdrol.

DaCosta brak door met haar film Little Woods, die in première ging op het Tribeca Film Festival van 2018. Later dit jaar komt haar film Candyman uit. Die film stond oorspronkelijk gepland voor juni, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld tot oktober.

Na Boden, Cate Shortland (Black Widow) en Chloé Zhao (Eternals) is DaCosta de vierde vrouw en de eerste zwarte vrouw die een film van Marvel Studios regisseert. Het is onderdeel van de ambitie van Marvel Studios om inclusiever te zijn bij de aanstelling van topposities binnen het bedrijf.

Het eerste deel van Captain Marvel kwam in maart 2019 uit en leverde wereldwijd meer dan 1,1 miljard dollar (930 miljoen euro) op. In dat deel speelden naast Larson ook Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening en Gemma Chan.

Captain Marvel 2 staat gepland voor juli 2022.