Cameron Diaz heeft geen spijt van het stopzetten van haar succesvolle acteercarrière. Nadat ze in 2014 stopte met acteren, had ze eindelijk meer tijd voor zichzelf. "Ik kon weer voor mezelf gaan zorgen", vertelt Diaz aan Gwyneth Paltrow in In Goop Health: The Sessions.

In het gesprek spraken de twee vriendinnen over hun keuze om Hollywood achter zich te laten.

Volgens Diaz vonden veel mensen haar keuze om te stoppen onbegrijpelijk. "Een heleboel mensen begrepen het niet, maar het was intens om te werken op dat niveau."

"Er komt een boel op je af wanneer je een bekende acteur bent en je er altijd maar moet zijn, op de set en bij de pers", vervolgt de 47-jarige actrice.

Toen ze nog actief was in de filmindustrie, kreeg ze soms het gevoel dat ze altijd 'in dienst was'. "Als je een film maakt, zijn de makers gewoon jouw eigenaar. Je bent er twaalf uur per dag voor maanden achter elkaar, je hebt nooit eens vrije tijd."

Diaz wilde regie terug

Nadat ze 40 jaar werd, realiseerde ze zich dat ze haar leven anders moest gaan invullen. "Ik moest de verantwoordelijkheid gaan nemen over mijn eigen leven en de regie terugnemen."

Daarbij hielp het ook dat ze in die tijd ook haar huidige man Benji Madden leerde kennen. De twee trouwden in 2015 en kregen eerder dit jaar een dochtertje.

Diaz verscheen voor het laatst als actrice in de films Annie, Sex Tape en The Other Woman. Ze begon op haar tweeëntwintigste met acteren. Daarvoor werkte ze al als model.