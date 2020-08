Tom Hanks is met Disney in gesprek om mogelijk de rol van Gepetto te vervullen in een liveactionremake van Pinocchio. Deadline meldt op basis van bronnen dat Hanks regisseur Robert Zemeckis zelf heeft benaderd over de mogelijkheid om in de film te spelen.

De bronnen melden dat de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden, maar dat er goede hoop is dat beide partijen eruit komen. Disney wilde Hanks jaren geleden al strikken voor de rol, toen Paul King nog als regisseur aan het project was verbonden. De overeenkomst werd toen niet gesloten. Hanks en Zemeckis hebben echter al eerder samengewerkt, aan bijvoorbeeld Forrest Gump en Cast Away.

Pinocchio werd in 1940 voor het eerst door Disney uitgegeven als animatiefilm. Momenteel draait er een Italiaanse liveactionremake van het verhaal over een houten pop die een echte jongen wil worden in de bioscoop.

Hanks werd eerder dit jaar nog genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in A Beautiful Day in the Neighbourhood. Voordat de acteur onlangs getroffen werd door het coronavirus, was hij bezig met opnames van een film over het leven van Elvis Presley, waarin hij de rol van Colonel Tom Parker vervult.