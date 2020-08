Peter Dinklage gaat de hoofdrol spelen in de verfilming van de musical Cyrano. In de musicalversie uit 2018, die op Off Broadway te zien was, speelde de 51-jarige acteur ook al de hoofdrol.

Deadline schrijft dat Haley Bennett, die ook al in de musical speelde, te zien zal zijn als het personage Roxanne. Joe Wright (Darkest Hour) neemt de regie op zich.

Dinklage, vooral bekend van zijn Emmy-winnende rol in Game of Thrones, speelt Cyrano, een man die zich schaamt voor zijn lengte. Het stuk is overigens wel anders dan de originele theaterversie Cyrano de Bergerac uit 1897. Daarin schaamt Cyrano zich voor zijn grote neus in plaats van zijn lengte.

Naast Dinklage en Bennett zullen ook Brian Tyree Henry (Atlanta) en Ben Mendelsohn (Bloodline) rollen gaan spelen.

Het script voor de film is geschreven door Erica Schmidt, de vrouw van Dinklage. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.