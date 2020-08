Er is een vervolg op de jarentachtigsitcom Who's The Boss in de maak. Tony Danza (69) en Alyssa Milano (47), die in de serie te zien waren als vader en dochter, spelen volgens The Hollywood Reporter wederom de hoofdrollen.

Who's The Boss was van 1984 tot en met 1992 te zien en draaide om weduwnaar en ex-honkballer Tony Micelli (Danza), die een baan als huishoudhulp nam in het gezin van carrièrevrouw Angela Bower (Judith Light). In het vervolg is Samantha Micelli (Milano) inmiddels een alleenstaande moeder en is haar vader met pensioen.

Het is nog niet bekend of Light en Danny Pintauro, die de zoon van Lights personage speelde, ook weer te zien zijn in de vervolgreeks. Actrice Katherine Helmond, die een bijrol had als de moeder van Angela Bower, overleed in 2019.

De laatste jaren wordt meerdere series uit de jaren tachtig en negentig nieuw leven ingeblazen. Zo is er op Netflix een vervolg op Full House te zien en werd onlangs bekend dat er een nieuwe versie van de sitcom The Wonder Years komt.

Who's The Boss was in Nederland onder de titel De baas in huis te zien bij de VARA.