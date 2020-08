De Disney-film Mulan, die eigenlijk eind juli zou verschijnen, is vanaf 4 september te zien via Disney+. De liveactionremake van de animatiefilm uit 1998 verschijnt dan ook in bioscopen, maakt Disney bekend.

Wegens het coronavirus is Mulan al meerdere keren uitgesteld. Eind juli werd bekend dat de film van de releasekalender is gehaald.

"We moeten nu nadenken hoe we het anders kunnen doen", laat Disney-CEO Bob Chapek volgens CNN weten. "We vinden het belangrijk deze familiefilm toch tijdig aan het publiek te laten zien."

Het is de bedoeling dat Mulan in de Verenigde Staten vanaf 4 september voor een bedrag van 29,99 dollar (ruim 25 euro) te zien is via Disney+. Het is nog niet duidelijk wat Nederlandse Disney+-klanten moeten betalen om de film te kunnen zien. In landen waar de streamingdienst niet beschikbaar is en waar de bioscopen open zijn, zal Mulan gewoon op het witte doek worden vertoond.

Meerdere grote films zijn wegens de COVID-19-pandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zo is het vervolg op Avatar in plaats van eind 2021 nu eind 2022 te zien en de nog titelloze Star Wars-film die voor 2022 gepland stond, komt nu eind 2023 in de bioscoop.