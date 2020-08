Amy Adams gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Netflix-serie Kings of America. De actrice zal daarnaast ook als uitvoerend producent betrokken zijn bij het project.

De serie gaat over drie machtige vrouwen van wie de levens verweven raken met het grootste bedrijf ter wereld: Walmart. De vrouwen nemen het op tegen de supermarktgigant in een van de grootste rechtszaken in de Amerikaanse geschiedenis.

De serie wordt geregisseerd door Adam McKay. Met hem werkte Adams eerder al samen aan de film Vice, wat haar een Oscarnominatie opleverde. Daarvoor werkten ze samen aan de film Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby.

Wanneer de serie op Netflix zal verschijnen is nog niet bekend.