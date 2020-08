Van vier seizoenen van Het Huis Anubis tot Baywatch, Videoland breidde het aanbod de afgelopen week uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder welke titels zijn toegevoegd.

Series

Station 19

De spin-off van de populaire ziekenhuisserie Grey's Anatomy volgt de brandweermannen en vrouwen van Station 19 die elke dag hun leven op het spel zetten om mensen te redden. En ze hebben zelf ook hun eigen drama waar ze rekening mee moeten houden. Je kan nu seizoen 1 en 2 kijken op Videoland.

Pamela Anderson in Baywatch

Baywatch

Alle zeven seizoenen van Baywatch, de serie die acteurs als Pamela Anderson, Yasmine Bleeth en Jeremy Jackson beroemd maakte, staan op Videoland. Ben je ondertussen benieuwd wat er met Anderson is gebeurd? Je leest het hier.

Het Huis Anubis

Millennials zaten met z'n allen voor de buis als Huis Anubis op tv zou komen. En iedereen kon keihard meezingen met het introliedje. Alle seizoenen zijn nu weer te bekijken via Videoland.

Films

Monsters VS Aliens

Ook voor de kleintjes is er genoeg aanbod. Monsters VS Aliens is de animatiefilm over Susan die wordt geraakt door een meteoriet en verandert in een reus. Ze wordt door het leger bij andere monsters apart gezet. Maar als de aarde wordt aangevallen door een horde aliens is het aan de monsters om iedereen te redden.

A Beautiful Mind

Dit meesterwerk, met Oscar-winnaar Russell Crowe, vertelt het verhaal van de geniale Nash die met zijn uitzonderlijk wiskundig talent voor de overheid Sovjet-codes moet ontcijferen. Op een gegeven moment gaat zijn werk aan hem knagen en raakt hij helemaal de weg kwijt. Lukt het zijn vrouw om hem weer de oude Nash te maken?