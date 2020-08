Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

In de eerste week van augustus verdwijnen er uiteenlopende titels van Netflix. Van de Nederlandse romcom Zwaar Verliefd tot de sciencefictionfilm Ready Player One. Hieronder een overzicht van titels die na komende week niet meer op Netflix staan.

3 augustus

Jago: A Life Underwater

Replicas

5 augustus

National Bird

6 augustus

The Black Room

Zwaar Verliefd

7 augustus

By the Sea

Ready Player One

Steve Jobs

The 15:17 to Paris