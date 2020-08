Ferry Doedens gaat Goede Tijden, Slechte Tijden verlaten. RTL bevestigt dinsdag dat de acteur, die de rol van Lucas Sanders speelt, zal vertrekken. In de afgelopen maanden zou een "lastige werkrelatie" zijn ontstaan.

"Er is de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had. Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen", luidt de verklaring van RTL.

"Ferry draait nog tot eind november, zodat de makers het verhaal van Lucas Sanders tot een mooi einde kunnen brengen. De rol van Lucas Sanders wordt niet gerecast en we zijn hem dankbaar voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft neergezet."

Doedens reageert zelf via Instagram op het nieuws. Hij zegt verdriet te hebben van zijn vertrek, hoewel het "op een prettige manier" was besloten met zijn werkgever.

"De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest."

Doedens eerder al op non-actief voor negeren coronamaatregelen

Doedens werd begin juni nog twee weken op non-actief gesteld, omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden. De dertigjarige acteur vertelde destijds dat hij "acht weken met iedereen heeft geknuffeld".

"Ik heb nog geen enkele keer dat met de elleboog gedaan. We worden allemaal gek gemaakt door de media", zei Doedens toen, waarna Endemol besloot dat hij twee weken niet welkom was op de set van de soap.

Shownieuws meldde maandag op basis van bronnen dat Doedens zijn baan is kwijtgeraakt, omdat hij zich opnieuw niet aan de maatregelen had gehouden. Doedens werd onlangs nog feestend gezien met zanger Gordon. De twee leken daarbij geen afstand van elkaar te houden. Endemol had al eerder gezegd dat Doedens zijn collega's met dergelijk gedrag in gevaar bracht, maar geen van beide partijen heeft bevestigd dat dit de reden is voor zijn vertrek.

De acteur verdween in 2015 eerder voor langere tijd uit de soap. Doedens werd toen ontslagen, omdat hij regelmatig door zijn cocaïneverslaving te laat op de set kwam. Nadat Doedens was afgekickt, mocht hij weer terugkomen.

Doedens was in 2009 voor het eerst in de soap te zien.