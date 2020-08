Makers van de vervolgfilms in de Avatar-reeks moeten er rekening mee houden dat niet alle acteurs de opnames kunnen afmaken als de productie nog meer vertraging oploopt. Acteur David Thewlis zegt tegen The Independent dat een deel van de cast de de reeks noodgedwongen voortijdig zou moeten verlaten.

"Als de films nog langer worden uitgesteld, zullen een aantal hoofdrolspelers de films niet kunnen afmaken, omdat ze al hebben toegezegd aan andere projecten die erna opgenomen worden", aldus Thewlis, die een hoofdrol moet vertolken in het vervolg op de film uit 2009.

Het vervolg op het door James Cameron geregisseerde bioscoopsucces Avatar werd al in 2010 aangekondigd en moest in 2014 verschijnen. Na verschillende vertragingen door productieproblemen, staat de film nu gepland voor december 2022. De recentste vertragingen zijn een gevolg van de uitbraak van COVID-19. Daarna staan er nog drie films in de Avatar-reeks op het programma.

De opnames van de films gingen onlangs weer van start in Nieuw-Zeeland. Regisseur Cameron en de cast die uit onder anderen Kate Winslet, Sam Worthington en Zoe Saldana bestaat, moesten hiervoor speciale toestemming krijgen om het land te mogen betreden, omdat de grenzen waren gesloten.

Over het plot van de vier films is nog weinig bekend. De cast liet al eerder weten het volledige verhaal niet te kennen, omdat ze slechts delen van het script te zien krijgen.