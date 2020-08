De film Buiten is het feest, met in de hoofdrollen Abbey Hoes en Georgina Verbaan, gaat op 28 september in première op het Nederlands Film Festival.

De film is gebaseerd op de roman Maar Buiten is het feest van Arthur Japin, die zich voor het verhaal liet inspireren op het leven van Karin Bloemen.

Buiten is het feest gaat over zangeres Sonne (Hoes), die na de onverwachte dood van haar zus haar nichtje in huis neemt. Om haar te beschermen voor haar biologische vader (Eelco Smits), die de voogdij eist, wordt ze gedwongen te vertellen over haar familiegeschiedenis.

De film is geregisseerd door Jelle Nesna (Carmen van het Noorden).

Distributeur September Film maakte maandag ook bekend dat de films Kom hier dat ik u kus (26 september) en De vogelwachter (30 september) hun opwachting maken op het Nederlands Film Festival.

De openingsfilm van het veertigste Nederlands Film Festival is Buladó, met Everon Jackson Hooi. Het filmfestival start dit jaar op 25 september en vindt traditiegetrouw in Utrecht plaats.