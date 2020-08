Andrew Lloyd Webber, bedenker en componist van de musical Cats, is geen fan van de filmversie die vorig jaar werd uitgebracht. "De hele film was belachelijk", zegt Webber in The Sunday Times.

"Het probleem met de film is dat Tom Hooper (regisseur, red.) besloten had om niemand erbij te willen, die betrokken was bij de originele versie", vervolgt de 72-jarige componist.

Webber was in de jaren tachtig de bedenker van de musical Cats, gebaseerd op een boek van T.S. Eliot. De voorstelling werd onder meer gespeeld op West End en Broadway en won tientallen prijzen. In 1998 werd al eens eerder een film van de musical gemaakt.

De remake van regisseur Hooper, die in december vorig jaar uitkwam, kreeg meteen veel kritiek van filmrecensenten. Zo zou de choreografie niet in orde zijn en de digitale effecten ongeloofwaardig.

In deze remake van Cats spelen onder anderen Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, James Corden en Ian McKellen.

Filmstudio Universal verloor volgens Deadline naar schatting ruim 113 miljoen dollar (96 miljoen euro) door de film.