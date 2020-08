Alan Dershowitz, een Amerikaanse advocaat die Jeffrey Epstein in 2008 vertegenwoordigde, heeft excuses geïst van de makers van de serie The Good Fight. De advocaat en hoogleraar rechtsgeleerdheid aan Harvard University wil de producenten van de serie aanklagen wegens smaad.

In de aflevering The Gang Discovers Who Killed Jeffrey Epstein wordt Dershowitz een shyster genoemd, een bedrieger, en wordt gesuggereerd dat hij een massage heeft ontvangen in ruil voor zijn diensten. De fictieve advocaat Benjamin Dafoe klaagt in de aflevering tegen zijn collega's over Dershowitz. "Waarschijnlijk rond de tijd dat hij (Epstein, red.) me liet vallen voor Dershowitz. Ik heb in ieder geval geen massage gekregen, zoals die bedrieger", zegt Dafoe.

Ook in de rest van de aflevering wordt er meermaals gerefereerd naar Dershowitz' connectie met Epstein, de multimiljonair die tot zijn overlijden werd vervolgd voor het misbruiken van tientallen meisjes.

Dershowitz vertegenwoordigde Epstein in 2008, toen deze werd aangeklaagd en veroordeeld wegens seks met minderjarigen. In de documentaireserie Jeffrey Epstein: Filthy Rich wordt ook Dershowitz zelf ervan beschuldigd meermaals een jonge vrouw te hebben misbruikt.

Jonathan Anschell, vicepresident van ViacomCBS Media Networks, reageerde in een brief afkeurend op de aantijgingen van Dershowitz: volgens hem moet de advocaat niet uit het oog verliezen dat de serie fictief is. "Met andere woorden, zoals je zou uitleggen aan een kind, zijn de serie, de karakters en de dingen die ze zeggen allemaal verzonnen. Mensen kijken niet naar deze serie om feiten te verkrijgen over professor Dershowitz of wie dan ook."

Bovendien schrijft hij dat ook Dershowitz zelf heeft toegegeven een massage te hebben gekregen in het huis van Epstein.