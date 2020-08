De film Engel, naar het gelijknamige boek van Isa Hoes en haar dochter Vlinder, is verkocht aan Duitsland en Italië. De kinderfilm mag dus ook daar gaan draaien in bioscopen.

Hoes schreef samen met haar dochter het boek over een meisje dat de krachten krijgt wensen te laten uitkomen. In de verfilming is het verhaal net anders, maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Hoes speelt zelf de moeder van het hoofdpersonage, Barry Atsma speelt de vader van Engel.

De kinderfilm is zondag in première gegaan en is vanaf 5 augustus te zien in bioscopen door heel Nederland. Zondag werd tevens bekend dat de film meedingt in de strijd om een Gouden Kalf tijdens het Nederlands Film Festival.