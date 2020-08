Monic Hendrickx en Huub Stapel zijn beiden te zien in de film over het personage Ferry Bouman uit de Netflix-serie Undercover.

"Ik heb dus een zus in de film en die wordt gespeeld door Monic Hendrickx", vertelt Frank Lammers, die Ferry Bouman speelt, in een aankondigingsfilmpje. "We hebben een hele goede relatie in de film, echt top."

Huub Stapel speelt in Ferry een hasjbaron. Daarnaast zijn ook Yannick van de Velde en Maarten Heijmans te zien in de film over de Brabantse drugsbaron. Net als in de serie speelt Elise Schaap zijn vrouw en Raymond Thiry zijn handlanger.

Het verhaal begint in 2006 in Amsterdam, waar Bouman voor hasjbaron Ralph Brink werkt. Op een dag worden ze overvallen en raakt Brinks zoon gewond, waarna Bouman op pad wordt gestuurd om de daders te vinden.

De opnames van Ferry gaan deze week van start.