Bollywoodacteur Amitabh Bachchan is ontslagen uit het ziekenhuis in Mumbai. Dat meldt zijn zoon Abhishek zondag op Twitter. De 77-jarige Bachchan werd op 11 juli samen met zijn zoon opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus.

Zoon Bachchan, die nog wel in het ziekenhuis moet blijven, schrijft dat zijn vader voor het eerst negatief testte op COVID-19 en thuis verder zal rusten.

De vrouw van Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, en hun achtjarige dochter werden vorige week al ontslagen uit het ziekenhuis. Ook zij waren besmet met het coronavirus.

Bachchan wordt gezien als een van de grootste acteurs in de Indiase filmgeschiedenis. De acteur speelde in zijn bijna veertigjarige loopbaan in ruim honderd films, vaak in de rol van antiheld.

Vijf keer ontving Bachchan een National Film Award, de Indiase versie van de Amerikaanse Oscars. Voor zijn verdiensten kreeg de Indiase acteur naast onder meer de hoge Indiase Padma Vibhushan-onderscheiding in 2006 de Ordre national de la Légion d'honneur, de hoogste Franse onderscheiding.