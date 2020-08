Zes weken nadat de beroemde Into the Wild-bus met behulp van een helikopter uit de Alaskaanse wildernis werd gevlogen, heeft het Department of Natural Resources (DNR) van de staat op de website aangekondigd het voertuig te verplaatsen naar het Alaska Museum in Fairbanks. Zo kunnen toeristen de bus bezoeken zonder eerst een gevaarlijke route te hoeven afleggen.

De reis naar de bus die bekend staat als bus 142 of 'Magic Bus', was jarenlang een populaire maar gevaarlijke bedevaart voor diegenen die - geïnspireerd door het verhaal van Into the Wild - de laatste bestemming van Christopher McCandless wilden bezoeken. De tocht heeft aan twee reizigers het leven gekost (in 2010 en 2019) en tenminste vijftien anderen moesten worden gered. In juni werd de bus weggehaald om toekomstige tragedies te voorkomen.

Het DNR ontving "vele blijken van belangstelling" voor de bus, maar koos uiteindelijk voor het museum in Fairbanks omdat het het beste voldeed aan de voorwaarden die het DNR had gesteld "om ervoor te zorgen dat dit historische en culturele object bewaard blijft op een veilige locatie waar het publiek het volledig kan ervaren, maar veilig en respectvol, en zonder het spook van winstbejag", aldus commissaris voor Natuurlijke Hulpbronnen Corri Feige.

Into the Wild gaat over de Amerikaanse McCandless, die in 1992 de wildernis in trok na een reis door de Verenigde Staten. De toen 24-jarige McCandless wilde een tijd in het wild doorbrengen om "het diepste van zichzelf te leren kennen", maar stierf uiteindelijk in de bus waar hij 114 dagen was verbleven.

McCandless hield een dagboek bij van zijn beproeving. Dat werd door auteur Jon Krakauer gebruikt voor het in 1996 verschenen boek Into the Wild, dat in 2007 werd verfilmd en geregisseerd door Sean Penn.