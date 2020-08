Van een nieuwe Phineas and Ferb-film tot een misdaadthriller met Forest Whitaker en het visuele album van Beyoncé. Verschillende streamingdiensten breiden in augustus hun aanbod verder uit. Bekijk hieronder met welke nieuwe titels Ziggo, Disney+, Pathé Thuis en Amazon Prime gaan komen.

Ziggo

Foodie Love - 11 augustus

Een nieuwe achtdelige Spaanse dramaserie komt naar Ziggo Movies & Series XL. Twee dertigers ontmoeten elkaar via een datingapp en komen erachter dat ze beiden echte voedselliefhebbers zijn. Ze gaan samen op een gastronomische wereldreis en leren elkaar beter kennen door steeds nieuwe gerechten te proeven.

Lovecraft Country - 17 augustus

In een zoektocht naar zijn vermiste vader belandt Atticus Freeman (Jonathan Majors) in het witte deel van Amerika, waar donkere mensen opgejaagd worden. Deze horrorserie van Jordan Peele (Get Out, Us) combineert de monsters van schrijver H.P. Lovecraft met het racistische Amerika van de jaren vijftig.

The Godfather of Harlem - 19 augustus

Forest Whitaker kruipt in de huid van Bumpy Johnson, ook wel bekend als de 'Godfather' van de New Yorkse wijk Harlem. Begin jaren zestig keert hij na tien jaar gevangenisstraf terug, maar inmiddels is er een nieuwe Italiaanse misdaadfamilie die over Harlem heerst. Dat betekent oorlog.

Dave - 26 augustus

Het leven van rapper en komiek Dave Burd wordt op de hak genomen in deze nieuwe comedy. Onder de artiestennaam Lil Dicky wil Dave de beste rapper aller tijden worden. Maar om te beginnen moet de artiest zijn vrienden nog van dat idee zien te overtuigen.

Disney+

Black is King - 31 juli

Beyoncé liet zich voor dit visuele album inspireren door The Lion King. Samen met een grote groep internationale filmmakers schoot Beyoncé de film op diverse locaties over de hele wereld. Het resultaat wordt een unieke muzikale ervaring genoemd, die inmiddels door verschillende recensenten enthousiast is ontvangen.

82 Officiële trailer BLACK IS KING van Beyoncé

Howard - 7 augustus

Howard Ashman maakte de iconische liedjes van The Little Mermaid, Beauty and The Beast en Aladdin. In deze documentaire worden veel beelden van achter de schermen getoond. Ook is er aandacht voor Ashmans strijd tegen aids, die hij in 1991 verloor.

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe - 28 augustus

Een nieuwe film over Phineas and Ferb, exclusief voor Disney+. Een grote rol is ditmaal weggelegd voor Candace, de zus van de stiefbroertjes. Ze wordt namelijk ontvoerd door aliens, dus moeten de twee uitvinders door de ruimte reizen om hun zus te redden.

Pathé Thuis

The Day Shall Come - 3 augustus

Deze absurdistische comedy gaat over de alternatieve predikant Moses (Marchánt Davis), die zijn commune in Miami van de financiële malaise probeert te redden. Wat hij niet weet, is dat de FBI hem stiekem volgt en manipuleert, zodat ze hem op een terrorist kunnen laten lijken.

A Million Little Pieces - 6 augustus

James Frey (Aaron Taylor-Johnson) gaat kapot door de drugs, dus organiseert zijn familie een interventie. In een afkickkliniek raakt James bevriend met maffiabaas Leonard (Billy Bob Thornton), terwijl hij zijn demonen onder ogen moet komen.

Amazon Prime

World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji - 14 augustus

Avonturier en oud-militair Bear Grylls is terug, ditmaal als presentator van World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji. In deze reeks racen 66 teams uit dertig landen door de eilanden van Fiji. Een strijd van elf onafgebroken dagen, over bergen, door jungles en andere ruige terreinen.

