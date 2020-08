Vrijdag verscheen Beyoncés visuele album Black is King exclusief op Disney+. De zangeres omschrijft het project als een viering van Afrikaanse cultuur. Recensenten in binnen- en buitenland zijn enthousiast.

de Volkskrant - 4 sterren

"Black is King zit vol betekenis, vol symboliek, geschiedenis, antieke Afrikaanse cultuur en hedendaagse kunst. Je kunt er een studie aan wijden, of bij ieder shot proberen de diepere laag bloot te leggen."

"Black is King is misschien wat overvol, maar daardoor ook een onuitputtelijke bron van schoonheid én een belangwekkende mededeling aan de wereld. Waarover lang zal worden nagepraat. Maar waar je vooral nog vaak naar wilt kijken."

Trouw - 4 sterren

"Black is King oogt soms wel wat suikerzoet met landschappen in pasteltinten en kostuums met een hoog blingblinggehalte. Daarmee draagt Beyoncé een nogal geromantiseerd beeld van Afrika uit. Maar de boodschap dat de zwarte geschiedenis iets is om te vieren, blijft recht overeind staan."

"In plaats van je buitengesloten te voelen door een film over de zwarte cultuur en met een zwarte cast, kun je Black is King ook opvatten als een uiterst actuele uitnodiging om de wereld eens door een andere bril te bekijken."

The Guardian - 4 sterren

"De soundtrack en film zijn een liefdesbrief aan de zwarte diaspora, om hen eraan te herinneren dat ook zij deel uitmaken van iets groters. Met optredens van JAY-Z, Kelly Rowland en Pharrell heeft de film ook op muzikaal gebied voor ieder wat wils."

"Het is in alle opzichten meeslepend en neemt je mee op een ontroerende reis: niet alleen door het verhaal van The Lion King, maar ook door een klein deel van de prachtige culturen en tradities die bestaan ​​binnen zwarte gemeenschappen wereldwijd."

Variety - geeft geen sterren

"Black is King blinkt uit als een viering van zwarte cultuur in haar vele vormen: zwarte vrouwen, zwarte mannen, zwarte kinderen, zwart moederschap, zwart vaderschap, zwart verleden, zwarte cadeaus en zwarte toekomsten. Alles komt aan bod."

"Black is King is overtuigend, maar niet perfect. De onevenwichtige muziek van de originele soundtrack is niet altijd even raak, ondanks de indrukwekkende beelden. Maar het geeft ons vertrouwen in Beyoncé, zwarte Amerikanen en zwarte Afrikanen en toont dat de beste dagen voor hen nog voor ons liggen."

