De serie The End of the F***ing World is vrijdagavond tot beste dramaserie bestempeld bij de uitreiking van de BAFTA Awards, die vanwege de coronacrisis digitaal plaatsvond.

Ook Naomi Ackie, die een belangrijke bijrol had in de serie van Channel 4 en Netflix, viel in de prijzen. Chernobyl (HBO) won in de categorie beste miniserie en beste acteur (Jared Harris), terwijl de serie veertien nominaties op zak had.

In de categorie beste entertainmentprogramma was The Voice UK van John de Mol genomineerd, maar de prijs ging naar Strictly Come Dancing.

De awardshow, die eigenlijk plaats had moeten vinden in mei, werd uitgezonden vanuit een studio en gepresenteerd door Richard Ayoade. Winnaars spraken via Zoom hun dankwoord uit of er werd een eerder opgenomen speech uitgezonden.

Idris Elba werd bekroond met een speciale award vanwege zijn carrière en zijn inzet voor diversiteit. "Ik wil de deur openen voor anderen", aldus de acteur. "Ik ben positief over de toekomst." Ook sprak hij kort over zijn besmetting met het coronavirus. "Ik heb het idee dat ik er goed vanaf gekomen ben. Ik ben dankbaar dat ik leef."