Michael Jackson had eind jaren negentig zijn zinnen gezet op de rol van Professor Xavier in de film X-Men, schrijft The Hollywood Reporter.

Jackson had destijds een ontmoeting gepland met regisseur Bryan Singer, herinnert producent Lauren Shuler zich. "Ik zei tegen Michael: weet je wel dat Xavier een oude, witte man is? Hij reageerde met: och ja, ik kan toch make-up dragen."

De zanger liet om zijn woorden bij te zetten onder meer de korte film Ghosts zien, waarin hij een witte burgemeester van in de zestig speelt. Volgens The Hollywood Reporter werd Jackson nooit als een serieuze optie gezien voor de rol van Professor Xavier, die uiteindelijk door Patrick Stewart werd ingevuld.

X-Men was het begin van een franchise. Inmiddels zijn er meer dan tien films verschenen, inclusief spin-offs. Het laatste deel, X-Men: Dark Phoenix kwam vorig jaar uit.