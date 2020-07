Courteney Cox kruipt in een nieuw vervolg op de horrorfilm Scream weer in de huid van verslaggeefster Gale Weathers, schrijft Deadline.

Eerder werd al aangekondigd dat David Arquette, met wie Cox ooit getrouwd was, eveneens terugkeert in de film als Dewey Riley. De twee ontmoetten elkaar op de set van de film.

Deel vijf wordt geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett, naar een script van James Vanderbilt. "We kunnen ons Scream niet voorstellen zonder de iconische Gale Weathers en kunnen niet wachten om met Courteney te werken", zeggen de makers in een verklaring.

Het eerste deel van de franchise was te zien in 1996 en alle delen die tot nu toe zijn gemaakt, werden geregisseerd door de in 2015 overleden Wes Craven. Wereldwijd brachten de films meer dan 600 miljoen dollar (bijna 510 miljoen euro) op.