De Britse regisseur Alan Parker, bekend van onder meer Bugsy Malone en Midnight Express, is op 76-jarige leeftijd overleden.

Parker overleed vrijdagochtend na een lang ziekbed, schrijft Deadline. Hij was getrouwd met Lisa Moran-Parker, met wie hij vijf kinderen had.

De regisseur werd in 1944 geboren in Londen en begon zijn carrière als copywriter. Hij stapte echter al snel over naar het schrijven en regisseren van commercials. Eind jaren zestig was Parker onderdeel van een groep invloedrijke Britse regisseurs die nieuw elan aan commercials gaven door invloeden uit de filmwereld te gebruiken.

In 1975 verscheen zijn eerste lange speelfilm, Bugsy Malone. Met die film, Midnight Express en Mississippi Burning wist hij in totaal vijf Oscars in de wacht te slepen.

Een andere bekende film van Parker was Evita, over het leven van de tweede vrouw van de Argentijnse president Juan Perón, met Madonna en Antonio Banderas in de hoofdrollen. De film was gebaseerd op de gelijknamige musical.