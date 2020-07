Netflix kondigt vrijdag het vijfde seizoen aan van de populaire Spaanse misdaadserie La casa de papel. Het wordt tevens het laatste seizoen, laat de streamingdienst weten.

De opnames van de slotreeks starten op 5 augustus en vinden plaats in Spanje, Denemarken en Portugal. Wanneer de tien nieuwe afleveringen op Netflix te bekijken zijn, is nog niet bekend.

Eerder liet Álex Pina, die maker en uitvoerend product is van de serie, al weten bezig te zijn met het vijfde seizoen. "We hebben bijna een jaar nagedacht hoe we deze personages in situaties kunnen krijgen die onomkeerbaar zijn", zegt Pina.

"Het resultaat is in het vijfde seizoen te zien. De oorlog die gaande is wordt nog extremer en woester, maar het seizoen is daarnaast ook het meest opwindende en epische tot dusver."

La casa de papel is de populairste niet-Engelstalige serie op Netflix ooit. De Spaanstalige serie werd in de eerste zeven dagen na de première van seizoen drie door een kleine 34 miljoen accounts bekeken.

De serie gaat over een 'professor' (El Profesor) die met acht specialisten de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen.