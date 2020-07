Tien jaar na The Kids Are All Right, waarin Julianne Moore en Annette Bening een liefdeskoppel spelen, blikt Moore samen met de regisseur terug op de Oscar-genomineerde film. In een interview met Variety discussiëren de twee over de keuze om lesbische personages door heteroseksuele actrices te laten spelen.

De tragicomedy The Kids Are All Right gaat over twee vrouwen die hun kinderen via een spermadonor kregen. Dochter en zoon, inmiddels tieners, zoeken contact met hun biologische vader, terwijl hun moeders die ontmoeting eigenlijk helemaal niet zien zitten.

Hoewel de film in 2010 goed ontvangen werd, klonk er ook kritiek op de keuze voor een volledig heteroseksuele cast. "Ik heb daar veel over nagedacht", vertelt Moore. "Nu ik erop terugkijk, weet ik niet of we het vandaag ook nog zo zouden doen. Ik weet niet of we er op ons gemak bij zouden zijn."

'Mijn taak om ervaringen universeel te maken'

Moore vindt dat mensen op beeld zo echt mogelijk gerepresenteerd zouden moeten worden. "Maar intussen ben ik ook dankbaar voor alle ervaringen die ik als acteur heb gehad. Het is mijn taak om ervaringen universeel te maken. Het idee dat je zegt dat we allemaal hetzelfde zijn, in plaats van mensen in hokjes in te delen."

Regisseur Lisa Cholodenko, die zelf met een vrouw getrouwd is, reageert op Moore's argument. "Heel interessant vind ik dat. Ik neig het meest naar de kant van 'doen alsof'. Het is aan de regisseur om iemand te vinden die het best voor de rol is. Hoewel ik die representatie van homoseksuele of transgender acteurs toejuich, zit er ook een commercieel aspect aan vast. Het is allemaal belangrijk."

"Het voelde voor mij niet gemaakt", vertelt Cholodenko over de rollen van Bening en Moore. "Ik had niet het gevoel dat ik iemand een pak aantrok en haar vroeg om iets neps tentoon te stellen."

The Kids Are All Right kreeg in totaal vier Oscar-nominaties, waaronder die voor beste actrice (Bening) en beste film.