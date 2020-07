Naya Rivera is vorige week vrijdag begraven in haar woonplaats Los Angeles, blijkt uit haar overlijdensakte. De 33-jarige actrice kwam eerder deze maand om het leven door verdrinking in Lake Piru in de staat Californië.

Uit de overlijdensakte, die in handen is van People, wordt verdrinking als doodsoorzaak bevestigd. Rivera werd vrijdag 24 juli begraven op de Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles.

Rivera speelde in Glee de rol van Santana Lopez, een van de eerste Latijns-Amerikaanse lhbti-seriepersonages op de Amerikaanse televisie.

De actrice werd op 13 juli gevonden door duikers, nadat ze vijf dagen eerder verdween toen ze met haar zoontje een boot had gehuurd bij Lake Piru.

Verhuurders van het bootje kregen argwaan

Toen ze het bootje na ruim drie uur nog steeds niet had teruggebracht, besloten de verhuurders de actrice te gaan zoeken. Ze troffen vervolgens haar vierjarige zoontje Josey Dorsey slapend aan, waarop de politie werd gealarmeerd.

Rivera kreeg vermoedelijk te maken met een hevige onderstroom toen ze samen met haar zoontje aan het zwemmen was. De politie denkt dat de actrice "al haar energie heeft gebruikt om haar kind terug op de boot te krijgen", waarna ze niet meer voldoende energie had om zichzelf nog te redden.