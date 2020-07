Maryam Hassouni, Soundos El Ahmadi, Bilal Wahib en Nasrdin Dchar spelen de hoofdrollen in de comedy Meskina. De film gaat op 21 januari 2021 in première en is het speelfilmdebuut van regisseuse Daria Bukvic.

Het verhaal van Meskina wordt omschreven als een 'modern sprookje'. De film draait om de dertiger Leyla (Hassouni, bekend van Oogappels en Dunya & Desie), die geen man, kind en duidelijk carrièrepad heeft en daarom wordt bestempeld als meskina (Arabisch voor zieligerd).

Leyla wil erachter komen wie ze is en wat haar gelukkig maakt, ondanks de verwachtingen die horen bij het ideaalbeeld van een familie, de liefde en werk.

Bukvic maakte eerder de voorstelling Melk & Dadels over de levens van vier Marokkaans-Nederlandse actrices. "De energie en girlpower die van Melk & Dadels afspatte, neem ik mee in Meskina om zo een nog groter publiek te inspireren met verhalen over de vrouw van nu", zegt de regisseuse. "Nederland is klaar voor Meskina."

Comédienne El Ahmadi vertelde in april al een rol te hebben in een "Bridget Jones goes Sex and the City-achtige comedy". Haar Marokkaans-Nederlandse etniciteit staat op een positieve manier centraal in de film, benadrukte El Ahmadi in JAN. "We zijn geen 'excuus-Marokkanen', geen verdienmodel voor columnisten of andere gefrustreerde, kortzichtige oude witte mannen. Nee, wij drágen de film, de filmt draait om ons. Om óns leven."

De opnames van de film beginnen half augustus.