Onder anderen Julianne Moore, Don Cheadle, Chris Cooper en Rebecca Hall spelen in een reeks korte films die is geïnspireerd op de lockdown en isolatie als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De films zijn opgenomen in en rond de woningen van de betrokken acteurs, meldt Deadline donderdag.

Het gaat om in totaal dertien korte films die samen twee uur duren en worden uitgebracht onder de titel With/In.

Het project is bedacht door producent en schrijver Margaret Nagle, die eerder meewerkte aan de serie Boardwalk Empire. Ze vroeg aan collega's uit het vak of zij verhalen konden delen over (thuis)isolatie, die vervolgens werden gebruikt om de korte films mee te maken. "We bevinden ons in een bijzondere tijd en dat wilden we vastleggen", zegt Nagle.

Zo draait een van de films om een gescheiden stel dat vanwege de hond op dezelfde plek in isolatie moet blijven en gaat een ander project over een weduwe die rouwt om haar overleden echtgenoot.

Het is nog niet bekend wanneer de reeks te zien zal zijn.