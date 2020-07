Pixar werkt aan de animatiefilm Luca. Het gaat om een coming-of-ageverhaal dat zich afspeelt in Italië, maakt de animatiestudio donderdag bekend.

De film gaat over een jongen die in de Italiaanse Rivièra woont. Samen met een vriend beleeft hij dagelijks avonturen in de omgeving.

Zijn vriend weet echter niet dat Luca eigenlijk een zeemonster uit een andere wereld is. Wanneer zijn ware identiteit bekend wordt, komt de band met zijn vriend in gevaar.

De film wordt geregisseerd door Enrico Casarosa en draait naar verwachting vanaf 18 juni 2021 in de bioscopen.

Disney maakte de eerste details over de film bekend nadat online over het project was gespeculeerd.

De release van Soul, de eerstvolgende Pixar-film, staat gepland voor 20 november.